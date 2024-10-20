Казань, 20 октября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. График президента России Владимира Путина на предстоящем саммите межгосударственного объединения БРИКС включает множество встреч, охватывающих период с утра до ночи. Об этом 20 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев / «РИА Новости»

«Это предстоит в течение следующих трёх-четырёх суток. С утра до ночи каждый день», — рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, в Telegram-канале которого опубликованы кадры разговора.

Песков уточнил, что в графике главы российского государства предусмотрены встречи как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ государств — членов БРИКС уточнил, что в рамках саммита объединения планирует провести 17 двусторонних встреч.

Саммит БРИКС в Казани пройдёт с 22 по 24 октября. Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что РФ пригласила на саммит БРИКС в Казани 36 иностранных лидеров. На тот момент своё участие подтвердили 18 из них. 18 октября министерства иностранных дел Китая и Индии подтвердили, что в саммите БРИКС примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и индийский премьер-министр Нарендра Моди.

20 октября пресс-служба президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы сообщила, что глава государства не приедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям. При этом ожидается, что Лула да Силва примет участие в мероприятии по видеосвязи.

Как отмечал Дмитрий Песков, мероприятие продлеваться не будет, несмотря на то, что фактическое число аккредитованных участников саммита БРИКС превзошло ожидаемое.