Москва, 21 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) и инфраструктуре военных аэродромов украинской армии. Об этом 21 октября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также российские силы при поддержке авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии поразили цеха производства и склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункт временной дислокации иностранных наёмников.

Под огонь российских подразделений попали скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 21 октября, совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили до 1700 человек. Средства противовоздушной обороны РФ за этот период сбили три реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника самолётного типа.

Российские десантники 21 октября заняли опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив группу пехоты украинской армии. Десантники стреляли напрямую из автоматических пушек калибра 30 мм с расстояния от 30–40 до 1,5 тыс. метров.

В тот же день расчёты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили живую силу и бронированную технику украинских войск на одном из направлений в зоне проведения спецоперации.