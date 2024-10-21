Донецк, 21 октября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Расчёты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили живую силу и бронированную технику украинских войск на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 21 октября сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Замаскированная бронетехника и укрытия с личным составом ВСУ в лесополосе выявлены с помощью беспилотных летательных аппаратов разведчиками группировки, после чего координаты целей передали на командный пункт артиллерии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924157" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

«Артиллерийские расчёты огнём из 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Корректировка артиллерийского огня и подтверждение уничтожения заданных целей осуществлялись с помощью БПЛА в режиме реального времени.

В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы группировки войск «Запад» круглосуточно поражают живую силу, позиции, фортификационные сооружения и другие военные объекты противника в зоне проведения спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября оборонное ведомство сообщило, что подразделениями группировки войск «Запад» в течение суток уничтожено свыше 450 военнослужащих ВСУ. Также украинские войска потеряли 155-миллиметровую САУ Krab польского производства, британское орудие L-119, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.