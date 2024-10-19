Запорожье, Запорожская область, 19 октября, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Место дислокации иностранных наемников Вооружённых сил Украины (ВСУ) поразили российские войска в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом 19 октября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Запорожье, прилёт по месту расположения ВСУ и иностранных наемников. <…> На территории кинологического центра поселились бандеровцы и иностранные наемники. Велась подготовка и распределение по подразделениям для ведения штурмовых действий на Запорожском направлении», — уточнил Лебедев в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, как отметил Лебедев, рядом с местом дислокации ВСУ и наёмников находился склад боеприпасов, поэтому взрыв произошёл с детонацией. По предварительным данным, в результате удара погибли более 20 боевиков, ещё как минимум 60 получили ранения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части территории Запорожской области оказались повреждены после серии взрывов. Как сообщил 18 октября назначенный Киевом глава оккупированной Киевом части Запорожья Иван Фёдоров, за сутки в регионе зафиксировано около 200 взрывов.

Вечером 16 октября на Украине проинформировали, что в Киеве на фоне сигнала воздушной тревоги прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко утверждал, что они связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО) в Пуща-Водице.