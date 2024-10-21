ДНР, 21 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Переброшенные украинским командованием для обороны города Часов Яр в Донецкой Народной Республике наёмники из Латинской Америки попросили об эвакуации. Об этом 21 октября сообщили российские военные.

Ashley Chan/Global Look Press

Радиопереговоры наёмников перехватили бойцы Южной группировки войск Вооружённых сил России. По их словам, среди иностранцев есть раненые, они жалуются на холод и усталость.

«Очень много перехватываем их просьб об эвакуации», — процитировало «РИА Новости» российского военного.

Один из колумбийских наёмников рассказал сослуживцу, что огонь артиллерии не прекращается, в ход идут ручные противотанковые гранатомёты, миномёты. По его словам, постоянная стрельба не даёт спать по ночам. Кроме того, мужчина пожаловался на сильную боль в ноге.

«Весь [личный] состав реально потрёпанный. Очень холодно. Мы на пределе», ― сообщил в радиоперехвате наёмник.

Ранее российский военный из группировки «Юг» ВС РФ сообщил о ликвидации в районе Часова Яра колумбийского наёмника Галиндеса Гуаманги Джеймса Арбея, воевавшего на стороне ВСУ.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов считает, что в Часовом Яре решается судьба всей кампании в Донбассе. В этом противостоянии у российских войск есть главный козырь — авиаудары, отметил он.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы элитных украинских подразделений сдаются в плен в Часовом Яре. Он отметил, что российские военные находятся в самом городе, глубоко в тылу Вооружённых сил Украины (ВСУ), а это означает для сил киевского режима «большие проблемы».

Украинский аналитический проект Deep State 18 октября сообщил, что российские военные успешно наступают в Часовом Яре. В частности, они продвинулись в Жовтневом районе, который находится к западу от большого водного канала, разделяющего город на две части.