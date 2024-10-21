Латиноамериканские наёмники ВСУ попросили об эвакуации из Часова Яра
Перекинутые в Часов Яр наёмники ВСУ из Латинской Америки попросили об эвакуации
ДНР, 21 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Переброшенные украинским командованием для обороны города Часов Яр в Донецкой Народной Республике наёмники из Латинской Америки попросили об эвакуации. Об этом 21 октября сообщили российские военные.
Радиопереговоры наёмников перехватили бойцы Южной группировки войск Вооружённых сил России. По их словам, среди иностранцев есть раненые, они жалуются на холод и усталость.
«Очень много перехватываем их просьб об эвакуации», — процитировало «РИА Новости» российского военного.
Один из колумбийских наёмников рассказал сослуживцу, что огонь артиллерии не прекращается, в ход идут ручные противотанковые гранатомёты, миномёты. По его словам, постоянная стрельба не даёт спать по ночам. Кроме того, мужчина пожаловался на сильную боль в ноге.
«Весь [личный] состав реально потрёпанный. Очень холодно. Мы на пределе», ― сообщил в радиоперехвате наёмник.
Ранее российский военный из группировки «Юг» ВС РФ сообщил о ликвидации в районе Часова Яра колумбийского наёмника Галиндеса Гуаманги Джеймса Арбея, воевавшего на стороне ВСУ.
Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов считает, что в Часовом Яре решается судьба всей кампании в Донбассе. В этом противостоянии у российских войск есть главный козырь — авиаудары, отметил он.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы элитных украинских подразделений сдаются в плен в Часовом Яре. Он отметил, что российские военные находятся в самом городе, глубоко в тылу Вооружённых сил Украины (ВСУ), а это означает для сил киевского режима «большие проблемы».
Украинский аналитический проект Deep State 18 октября сообщил, что российские военные успешно наступают в Часовом Яре. В частности, они продвинулись в Жовтневом районе, который находится к западу от большого водного канала, разделяющего город на две части.