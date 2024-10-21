Киев, 21 октября, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Украина из-за растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре значительно сократила импорт электричества ― в 1,6 раза. Об этом свидетельствуют данные украинской таможни.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так, если в августе страна закупила за рубежом электроэнергию на рекордные $136,3 млн, то в первый месяц осени этот показатель составил $83,1 млн. Всего же за девять месяцев текущего года Украина увеличила импорт электроэнергии в 4,2 раза, доведя его до $528 млн.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов объяснил падение импорта электроэнергии как ростом её потребления в европейских странах, которые ранее согласились поставлять электричество на Украину, так и проблемами в самой стране.

«Падение импорта электроэнергии может быть обусловлено <…> и проблемами с инфраструктурой непосредственно на самой Украине», ― процитировало «РИА Новости» эксперта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 октября сообщила в своём докладе, что Украина предстоящей зимой может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии ― по 20 часов в сутки.

Как сообщало ИА Регнум, Украина из-за нехватки электроэнергии запросила её импорт у пяти стран. В компании «Укрэнерго» 20 октября уточнили, что импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объёмом 5000 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1290 МВт. В компании вновь призвали граждан экономить электричество и не включать одновременно мощные бытовые электроприборы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 октября сообщил, что 90% тепловой энергогенерации на контролируемой киевским режимом территории уничтожены или повреждены. По его словам, особенно уязвимыми стали города, которые зависят от крупных теплоэнергетических станций.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства также отмечал, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.