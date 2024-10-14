Женева, Швейцария, 14 октября, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Украина предстоящей зимой может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, которые будут длиться по 20 часов в сутки, сообщает в своём докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы документа, опубликованного на сайте ВОЗ, считают, что подобные случаи могут спровоцировать тяжёлые последствия. Они напомнили, что любые перебои электроснабжения способны повлиять на комфорт и безопасность жителей.

Специалисты организации также уточняют, что эта проблема с отключениями наиболее актуальна для городов, поскольку в таких населённых пунктах энергетическая система представляет собой связанный комплекс, отвечающий сразу за подачу тепла, воды и электричества.

Кроме того, в докладе отмечается, что длительные отключения могут вызвать трудности в работе медицинских учреждений и других объектов критически важной инфраструктуры. Для минимизации угроз ВОЗ призвала киевский режим и международное сообщество уделить пристальное внимание подготовке к зиме и возможным перебоям в энергоснабжении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября депутат Верховной рады Елизавета Ясько посоветовала жителям Украины готовиться к худшему нынешней зимой. Она предупредила, что полностью восстановить энергетику на контролируемой Киевом территории не выйдет. Из-за этого, по словам Ясько, жители страны должны забыть о слове «безопасность» на время продолжения боевых действий.

25 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он также добавил, что многие люди в стране останутся без света зимой.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства также отмечал, что исходя из гуманитарных соображений зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.