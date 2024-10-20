Бейрут, 21 октября, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Гусеничный трактор Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушил объект и ограждение, расположенные по периметру позиции Временных сил Организации Объединённых Наций (ООН) в Ливане. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил Telegram-канал миротворческой миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы ООН

«Ранее сегодня бульдозер ЦАХАЛ намеренно снёс наблюдательную вышку и ограничение по периметру позиции ООН», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Марвахине, расположенном на юге Ливана на границе с Израилем.

ВСООНЛ напомнили израильской стороне и другим участникам конфликта об их обязательствах по обеспечению защиты персонала, имущества и объектов миротворческих сил. Подчёркивается, что подобные инциденты являются нарушением международного гуманитарного права и резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Кроме того, миротворческие силы ООН отвергли требования ЦАХАЛ покинуть позиции на израильско-ливанской границе и заявили о намерении продолжить наблюдение за ситуацией в зоне конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе миротворческих сил сообщили, что утром 16 октября израильский танк Merkava обстрелял опорный пункт ВСООНЛ в районе деревни Кфаркила на юге Ливана. Повреждены наблюдательная вышка и средства объективного контроля.

13 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворческие силы из зоны боевых действий на ливанской территории. До этого при обстреле объекта ВСООНЛ в Накуре пострадали два миротворца, их госпитализировали.