Брянск, 21 октября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Российские военные отразили ещё одну попытку ВСУ атаковать Брянскую область, используя беспилотный летательный аппарат. Об этом 21 октября сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) России. Глава региона также добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз уже информировал о другом дроне ВСУ, обезвреженном Брянской области в ночь на 21 октября.

Как сообщало ИА Регнум, днём 19 октября губернатор Брянской области написал, что при отражении атаки нескольких БПЛА один из дронов врезался в нежилое здание. Он добавил, что благодаря слаженной работе всех оперативных служб удалось не допустить возникновения пожара.