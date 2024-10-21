Москва, 21 октября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации продлил срок предварительного расследования уголовного дела о торговле детьми до 16 января 2025 года. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Решение о продлении срока следствия на три месяца принято заместителем председателя СК России 13 сентября. Таким образом, общий срок предварительного расследования продлён до 15 месяцев, уточняет ТАСС.

Отмечается, что сложность и длительность расследования уголовного дела обусловлена необходимостью выполнения большого количества действий, направленных на установление обстоятельств, сбором материалов, составлением доказательной базы и длительностью экспертиз.

Кроме того, следствие направило в суд ходатайство об изменении меры пресечения трём подозреваемым с домашнего ареста на запрет определённых действий. Обоснованием этому послужило сотрудничество со следствием упомянутых лиц, давших подробные показания.

Как передавало ИА Регнум, проверка в отношении Юлии Логиновой, главной фигурантки уголовного дела, началась в октябре 2023 года после того, как из медучреждения поступила информация о наличии в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, которое запрещено при его заболевании. Прокурорская проверка установила, что женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей.

Предполагая, что в отношении двух детей были свершены действия противоправного характера, следствие возбудило уголовное дело по п. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»).

Экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. Оказалось, что она при регистрации детей в ЗАГСе представляла поддельные документы. Следователи подозревают, что женщина могла купить детей. 18 октября 2023 года Преображенский суд Москвы 18 октября 2023 года принял решение отправить Логинову под арест. По данному уголовному делу проходят ещё несколько подозреваемых, в том числе Наталья Патока, которую подозревают в содействии главной фигурантке, и Фаризаде Усманова, передавшая ей своих малолетних дочь и сына для усыновления по фальшивым документам.

Как сообщил 14 августа источник ИА Регнум, десять уголовных дел о торговле детьми объединены в одно производство. Также суд продлил арест двум обвиняемым, связанным с Логиновой.