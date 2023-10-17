Москва, 17 октября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Уголовное дело о торговле людьми возбудили в отношении матери 15 детей в Москвет. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба московской прокуратуры в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что проверка в отношении многодетной матери после того, как из медучреждения поступила информация о наличии в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, которое запрещено при его заболевании.

После этого возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью, прокурорская проверка установила, что женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006-го, 2008-го, 2010-го, 2013-го, 2014-го, 2016-го, 2018-го и 2019-го годов рождения, а также двух детей 2011-го, трёх детей 2012-го и ещё двух детей 2015-го годов рождения.

«Согласно документам, представленным женщиной, и её показаниям — двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 года рождения приходятся женщине родными. С её слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения — родила самостоятельно за пределами Москвы. Однако… в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей», — говорится в сообщении.

Факт отсутствия родства женщины с пятью воспитываемыми ею детьми подтвержден заключением генетической экспертизы, а во время регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, в которых содержались заведомо ложные сведения, отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что есть основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были свершены действия противоправного характера. Возбуждено уголовное дело по п. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»).

«В настоящее время 47-летняя женщина и её 44-летняя соучастница задержаны. Соблюдение прав и законных интересов детей, а также расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек по подозрению в торговле людьми. По данным УФСБ России по КБР, в период с 2010 по 2019 год задержанные знакомились на территории региона с женщинами, убеждая их в необходимости переезда в одну из зарубежных стран, где их заставляли заниматься проституцией.

Интерпол 7 января арестовал в Судане Кидане Зекариаса Хабтемариама, являющегося самым разыскиваемым в мире торговцем людьми из Эритреи. Его обвиняют в торговле людьми, отмывании миллионов долларов и создании на севере Ливии лагерей, в которых африканцы, которые стремились попасть в Европу, подвергались вымогательствам, изнасилованиям и убийствам.