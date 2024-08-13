Москва, 14 августа, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Десять уголовных дел о торговле новорождёнными детьми в Москве объединены в одно производство, сообщил источник ИА Регнум, ознакомившийся с материалами дела.

Михаил Синицын/ТАСС Юлия Логинова

Срок следствия по этому делу продлен до 16 октября, все десять уголовных дел следствие объединило.

Всего в деле фигурируют шесть человек. Суд продлил арест двум обвиняемым, которые были связаны с одной из главных фигуранток — многодетной матерью Юлией Логиновой.

Как сообщало ИА Регнум, проверка в отношении Логиновой началась в октябре 2023 года. Следователи установили ещё одну подозреваемую. Ей предъявили обвинение по статье о торговле людьми за сделку, совершённую в 2020 году.

Логинова попала в поле зрения полиции, когда врачи в крови одного из её детей нашли лекарство, противопоказанное при его болезни. При выяснении, откуда у женщины столько детей, она рассказала, что двоих родила сама, троих ей родила суррогатная мать, а остальные — приёмные.

Экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. Оказалось, что она при регистрации детей в ЗАГСе представляла поддельные документы. Следователи подозревают, что женщина могла купить детей.

Преображенский суд Москвы 18 октября 2023 года принял решение отправить Логинову под арест. По делу также проходят Наталья Патока, которую подозревают в содействии Логиновой, и Фаризаде Усманова, передавшая ей своих малолетних дочь и сына для усыновления по фальшивым документам.

В ноябре 2023 года стало известно, что жительница ХМАО выносила ребёнка для другой женщины, продала его за 1 млн рублей после выписки из роддома, а затем обратилась в полицию.