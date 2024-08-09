Москва, 9 августа, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Следственные органы проводят ДНК-тесты, чтобы установить новых фигуранток в рамках уголовного дела о торговле новорождёнными детьми в Москве. Об этом 9 августа сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Максим Захаров/РИА Новости

«По делу сейчас проводятся генетические экспертизы, устанавливаются новые фигуранты», ― процитировал его РЕН ТВ.

Следователям удалось установить ещё одну подозреваемую по делу о торговле новорождёнными детьми в Москве, сообщили в СК РФ. Женщине предъявлено обвинение по статье о торговле людьми за сделку, совершённую в 2020 году.

Проверка в отношении главной фигурантки дела — многодетной матери Юлии Логиновой — началась в октябре 2023 года. Недавно следователи установили ещё одну подозреваемую. Ей предъявляли обвинение по статье о торговле людьми за сделку, совершённую в 2020 году.

Как сообщало ИА Регнум, Логинова попала в поле зрения правоохранителей, когда медики в крови одного из её детей нашли лекарство, противопоказанное при его болезни. При выяснении, откуда у женщины столько детей, она рассказала, что двоих родила сама, троих ей родила суррогатная мать, а остальные — приёмные.

Экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. Оказалось, что она при регистрации детей в ЗАГСе представляла поддельные документы. Следователи подозревают, что женщина могла купить детей.

Преображенский суд Москвы 18 октября принял решение отправить Логинову под арест. По делу также проходят Наталья Патока, которую подозревают в содействии Логиновой, и Фаризаде Усманова, передавшая ей своих малолетних дочь и сына для усыновления по фальшивым документам.

В ноябре прошлого года стало известно, что жительница ХМАО выносила ребёнка для другой женщины, продала его за 1 млн рублей после выписки из роддома, а затем обратилась в полицию.