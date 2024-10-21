Херсон, 21 октября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Власти Херсонской области после завершения специальной военной операции предъявят Украине счёт за причинённый региону и его жителям материальный и моральный ущерб. Об этом 21 октября заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонская область

«Обязательно предъявим киевскому режиму, если он ещё будет существовать, счёт за весь причинённый херсонцам… всей Херсонской области материальный и моральный ущерб», — сообщил он в интервью «РИА Новости».

По словам Сальдо, после завершения спецоперации требования к киевскому режиму также коснутся возмещения ущерба, причинённого государственным и частным предприятиям и организациям.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что российская сторона непрерывно фиксирует ущерб, который нанесли Киев и украинские вооружённые силы. По его словам, требование о возмещении ущерба может стать одним из возможных пунктов в будущем переговорном процессе об урегулировании конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что в реестр причинённого РФ ущерба необходимо включить вред, нанесённый Курской области киевским режимом.

В июле председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что суд признал право жителей на компенсацию из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной. Примерный объём понесённого ущерба оценили в 3,066 трлн рублей. До этого Арбитражный суд Крыма удовлетворил исковые требования властей республики и постановил взыскать с Украины за энергетическую блокаду убытки в размере 3,156 трлн рублей.