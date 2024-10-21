Сальдо: Херсонская область выставит Украине счёт за причинённый ущерб
Херсон, 21 октября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Власти Херсонской области после завершения специальной военной операции предъявят Украине счёт за причинённый региону и его жителям материальный и моральный ущерб. Об этом 21 октября заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Обязательно предъявим киевскому режиму, если он ещё будет существовать, счёт за весь причинённый херсонцам… всей Херсонской области материальный и моральный ущерб», — сообщил он в интервью «РИА Новости».
По словам Сальдо, после завершения спецоперации требования к киевскому режиму также коснутся возмещения ущерба, причинённого государственным и частным предприятиям и организациям.
Как передавало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что российская сторона непрерывно фиксирует ущерб, который нанесли Киев и украинские вооружённые силы. По его словам, требование о возмещении ущерба может стать одним из возможных пунктов в будущем переговорном процессе об урегулировании конфликта.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что в реестр причинённого РФ ущерба необходимо включить вред, нанесённый Курской области киевским режимом.
В июле председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что суд признал право жителей на компенсацию из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной. Примерный объём понесённого ущерба оценили в 3,066 трлн рублей. До этого Арбитражный суд Крыма удовлетворил исковые требования властей республики и постановил взыскать с Украины за энергетическую блокаду убытки в размере 3,156 трлн рублей.