Москва, 13 августа, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В реестр ущерба, который нанесли России её враги, должен быть включён вред, причинённый Вооружёнными силами Украины (ВСУ), Курской области. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, некоторое время назад он доложил президенту РФ Владимиру Путину вопрос о формировании реестра ущерба, причинённого России.

«Наши враги всё время этой темой манипулируют. Так вот, ущерб, который причинен нашей стране, он, безусловно, огромен, и сейчас мы видим, что этот ущерб причинён жителям Курской области. <…> Надо будет ещё окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них — а мы взыщем обязательно», — добавил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа. Также ведомство вновь доложило, что в минувшие сутки ещё несколько бойцов ВСУ были взяты в плен.

Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.