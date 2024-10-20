Москва, 21 октября, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Вести переговоры о стратегической стабильности следует с учётом всех факторов, а США пытаются получить односторонние преимущества, используя красивые лозунги. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Разговаривать об этом надо с учетом всех факторов, в том числе тех, о которых я упомянул, а не лукаво «вбрасывать» красивый лозунг, за которым скрывается желание получить односторонние преимущества», — сказал он в интервью aif.ru.

Речь шла о том, что США хотят обсуждать вопросы стратегической стабильности без вовлечения в них Франции и Британии, которые также являются ядерными державами и входят в альянс с Соединёнными Штатами. Лавров отметил, что весь ядерный потенциал этих стран нацелен на территорию РФ.

При этом США утверждали, что не желают вмешиваться в дела Парижа и Лондона, которые, по версии Вашингтона, принимают свои решения. Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Соединённые Штаты пытаются не поднимать вопросы неядерных вооружений, неразрывно связанные со стратегической стабильностью.

Министр добавил, что Москва выступает за то, чтобы на переговорах обсуждались все названные темы, а не то, что предлагает Вашингтон.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент РФ Владимир Путин, в ходе оглашения послания Федеральному собранию, заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но вместе с тем российская сторона учитывает, что Соединённые Штаты являются государством, которое предпринимает против Москвы враждебные действия. Он также усомнился в том, что Вашингтон сможет вести диалог по стратегической стабильности в описанных условиях. Российский лидер назвал предвыборной демагогией заявления США о заинтересованности в таких переговорах.

В конце мая Путин заявил, что США не демонстрируют желания вести диалог по вопросам стратегической стабильности. Глава государства задался вопросом, не хотят ли Соединённые Штаты развязать глобальный конфликт.