Москва, 29 февраля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Россия готова в диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но вместе с тем учитывает, что США — государство, которое предпринимает против России враждебные действия, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Президент усомнился в том, что США смогут вести с Россией диалог по стратегической стабильности в условиях, когда вашингтонские политики говорят о желании нанести России стратегическое поражение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в феврале 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что говорить о перспективах возобновления стратегического диалога России и США невозможно в отрыве от состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности. В этой сфере наблюдается крайне негативная динамика, и она усугубляется, отметил министр.

Руководство США отбросило все принципы, на которых Москва и Вашингтон взаимодействовали по контролю над вооружениями ранее, и сделало ставку на военное превосходство, заявлял Лавров в январе 2024 года. США создали неприемлемые для России условия для выполнения договоров о разоружении, добавил он.

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