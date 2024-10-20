Полиция Молдавии сообщила о более чем 140 нарушениях на выборах в стране
Полиция Молдавии: число нарушений на избирательных участках достигло 146
Молдавия, 20 октября, 2024, 23:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 146 нарушений было зафиксировано в ходе голосования на избирательных участках в Молдавии, сообщили 20 октября в пресс-службе молдавской полиции.
В своём Telegram-канале ведомство опубликовало таблицу с каждым из выявленных случаев. Самым частым нарушением стало фотографирование бюллетеней — 32 инцидента.
Кроме того, в полиции отметили, что на участках фиксировались факты порчи бюллетеней, проведения агитации, несанкционированной предвыборной демонстрации, а также отсутствия печати и других подобных происшествий.
Кроме того, ведомство выявило 37 случаев, связанных с хулиганскими действиями, конфликтами, нахождением граждан на участках в нетрезвом состоянии.
Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии начались выборы президента. Кроме того, в республике проходит референдум по вопросу о вступлении страны в ЕС. В выборах принимают участие 11 кандидатов.