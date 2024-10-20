Рим, 20 октября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. В Италии избирательный участок для голосования на выборах президента Молдавии приостановил работу после сообщения о бомбе. Об этом 20 октября сообщило молдавское министерство иностранных дел.

AP/TASS/Vadim Ghirda

«После сообщения о бомбе на избирательном участке в Болонье было принято решение приостановить процесс голосования на короткий период времени, чтобы итальянские власти могли проверить помещение», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что избирателям позволили проголосовать, после чего правоохранители приняли решение об эвакуации и проверке здания.

Всего на выборах президента Молдавии в Италии было открыто 60 избирательных участков.

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября начались выборы президента. В этот же день проходит референдум о вступлении в Евросоюз.

В выборах участвуют действующий президент Майя Санду и ещё 10 кандидатов. Молдавский политолог Дмитрий Кисеев спрогнозировал, что глава республики получит около 43% и может проиграть во втором туре, который состоится, если никто не наберёт более 50%.

На территории России для граждан Молдавии открыли только два участка для голосования в Москве. На 500 тыс. молдаван привезли 10 тыс. бюллетеней. Из-за этого в день выборов выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в России проживает порядка 500 тыс. граждан Молдавии, но для них прислали только 10 тыс. бюллетеней. По её словам, это показывает, насколько привержен европейским ценностями режим, установившийся в Молдавии при Санду.