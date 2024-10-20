Кишинёв, 20 октября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Большинство жителей Молдавии на конституционном референдуме проголосовали против евроинтеграции страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны по итогам обработки 52% бюллетеней.

AP/TASS/Nicolae Dumitrache

На вопрос о вопрос о том, поддерживаете ли изменения в Конституцию для вступления в ЕС, отрицательно ответили 56,16% избирателей.

Одновременно с референдумом 20 октября в Молдавии состоялись президентские выборы. По итогам обратки 65,84% бюллетеней лидирует действующий президент республики Майя Санду с 36,18%. Второй место занимает бывший молдавский генеральный прокурор Александр Стояногло с 29,07%.

Как передавало ИА Регнум, кандидат в президенты Молдавии и бывший премьер-министр страны Василий Тарлев заявил о нарушениях в ходе голосования в республике. По его словам, в некоторых больницах и клиниках медицинский персонал массово собирал у пациентов бюллетени. Политик допустил, что это могло быть сделано для фальсификации результатов.

В Москве 20 октября перед посольством Молдавии выстроилась длинная очередь из желающих проголосовать на выборах. В этот раз на территории России открыли только два участка, оба в столице. Из-за очередей работу избирательных участков продлили на два часа — с 21:00 до 23:00 мск.