Молдавия, 20 октября, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Работа избирательных участков в России, на которых идёт голосование в рамках выборов в Молдавии, продлена из-за очередей до 23:00 мск, сообщили в пресс-службе молдавского министерства иностранных дел.

Софья Сандурская / ТАСС

Это же решение коснулось двух участков в Бухаресте. Участки должны были закрыться в 21:00. В своём Telegram-канале молдавское ведомство уточнило, что речь идёт об участках 38/194 и 38/195 в Москве и участках 38/179 и 38/180 в Бухаресте.

Кроме того, в МИД отметили, что на момент опубликования этой информации своей очереди на этих участках ожидали около 400 избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии начались выборы президента. Кроме того, в республике проходит референдум по вопросу о вступлении страны в ЕС.

В выборах участвуют действующий президент Майя Санду и ещё 10 кандидатов. На территории России для граждан Молдавии открыли только два участка для голосования, которые находятся в Москве. На 500 тыс. молдавских избирателей, которые находятся в РФ, привезли лишь 10 тыс. бюллетеней. Из-за этого образовалась огромная очередь из желающих проголосовать.

Кандидат в президенты Молдавии и бывший премьер-министр страны Василий Тарлев заявил о нарушениях в ходе голосования в республике. По его словам, в некоторых больницах и клиниках медицинский персонал массово собирал у пациентов бюллетени. Политик допустил, что это могло быть сделано для фальсификации результатов.