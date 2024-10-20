Молдавия, 20 октября, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду побеждает на выборах президента страны с результатом 34,12% голосов после обработки 13,9% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

EPA/DUMITRU DORU/TASS

Второе место занимает бывший молдавский генеральный прокурор Александр Стояногло с 30,09%.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии начались выборы президента. Кроме того, в республике проходит референдум по вопросу о вступлении страны в ЕС. В выборах принимают участие 11 кандидатов.

Кандидат в президенты Молдавии и бывший премьер-министр страны Василий Тарлев заявил о нарушениях в ходе голосования в республике. По его словам, в некоторых больницах и клиниках медицинский персонал массово собирал у пациентов бюллетени. Политик допустил, что это могло быть сделано для фальсификации результатов.

Днём ЦИК Молдавии объявил, что явка на выборах президента и референдуме о вступлении республики в ЕС превысила 39%, в связи с чем выборы были признаны состоявшимися. Согласно действующему законодательству страны, для оглашения этого решения требуется преодолеть барьер в 33,3%.

Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман отмечала, что избиратели почти в три раза активнее голосуют на выборах президента страны, чем на референдуме о вступлении в ЕС.