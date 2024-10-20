Кишинёв, 20 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Граждане Молдавии почти в три раза активнее голосуют на выборах президента страны, чем на референдуме о вступлении в Евросоюз. Об этом 20 октября заявила на брифинге глава Центральной избирательной комиссии республики Анжела Караман.

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«К 09:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) в голосовании на выборах президента приняли участие более 200 тыс. человек, это более 7,5% избирателей. В референдуме приняли участие 72 364 избирателя — 2,66%», — процитировал её ТАСС.

Выборы и референдум в Молдавии стартовали сегодня в 07:00 и завершатся в 21:00. На пост главы государства претендуют действующий президент Майя Санду и десять других кандидатов. На референдуме задан один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?»

Как передавало ИА Регнум, в Москве 20 октября перед посольством Молдавии выстроилась длинная очередь из желающих проголосовать на выборах. В этот раз на территории России открыли только два участка, оба в столице, многие молдавские граждане приехали из других городов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на территории России зарегистрированы около 500 тыс. граждан Молдавии, но для голосования на выборах для них на избирательные участки в Москву доставили только 10 тыс. бюллетеней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября указал на то, что жителей Молдавии, которые поддерживают Россию, ограничивают в правах. Им не дают создавать политические организации, а прессе запрещают сообщать о деятельности молдавских политиков, призывающих к нормализации отношений Кишинёва с Москвой.