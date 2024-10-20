Москва, 20 октября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. О возможном приглашении Украины в НАТО говорят уже много лет, но это никак не поможет вступить Киеву в альянс, так как консенсус по этому вопросу среди стран — участниц блока не достигнут. Об этом в воскресенье, 20 октября, заявил военно-политический эксперт, экс-офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание Le Monde ранее в этот же день со ссылкой на источники заявило, что США больше не выступают против вступления Украины в НАТО. Также в материале отмечается, что в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис действующий американский лидер США Джо Байден в переходный период сможет предпринять активные действия по приглашению Украины в альянс.

«О возможном приглашении они заявляют уже много лет. Официальное приглашение может быть только от всего союза. Но там значительно больше одной страны, которые не пойдут на это. Одно дело спонсировать убийство русских дистанционно, а другое — когда в твою голову прилетают «Кинжалы»,— заявил эксперт.

Для того чтобы пригласить в НАТО, нужен консенсус, уточнил Крапивник. По его мнению, ни Венгрия, ни Словакия не позволят прийти к единству в этом вопросе, и Хорватия с Италией тоже. Одно дело говорить, а другое — сделать, заключил экс-офицер армии США.

«По внутренним законам НАТО никто не может войти в этот союз, если у них оспоренные границы. А тут речь идёт даже не об оспоренных границах, а об открытом военном конфликте»,— напомнил эксперт.

Нечто похожее было с Турцией, когда та пыталась вступить в Евросоюз, считает Крапивник.

«Турция пыталась вступить в Евросоюз, но всё время на пути стояла Греция. А когда в этом году турки снова попытались туда вступить, Греция не стала препятствовать, но сразу возразили все остальные страны, которые до этого были не против членства Турции в ЕС»,— указал военный эксперт.

В случае если попытки принять Украину в НАТО в обход установленных правил произойдут, то тогда начнётся мировая война, считает Крапивник. Но, по его мнению, альянс на это не пойдёт, несмотря на наличие тех стран, которые заявляют о готовности принять Украину в союз.

ИА Регнум ранее сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый «план победы». Первый пункт в нём — вступление Украины в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в тот же день заявил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Альянс принял пожелания Зеленского к сведению и будет их рассматривать.

До этого Зеленский в сентябре посетил Вашингтон, где показал Байдену свой «план победы» над Россией. Газета The Wall Street Journal позднее написала: американские власти не одобрили его предложения.