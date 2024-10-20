Лондон, 20 октября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Великобритания и Германия в ближайшее время заключат «историческую» военную сделку. Об этом 20 октября сообщила газета The Times со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили.

Иван Шилов ИА Регнум

«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», — пишет издание.

Отмечается, что по этому соглашению Лондон и Берлин смогут провести военные учения на восточной границе НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике. Также страны смогут совместно закупать вооружение и создавать новое.

По словам Хили, договор с Германией будет самым значимым двусторонним соглашением Британии после военной сделки с Францией в 2010 году.

По данным источника издания, договор направлен на более глубокое военное сотрудничество с Евросоюзом. Предполагается, что переговоры Великобритании с ЕС пройдут в 2025 году в Брюсселе.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден 18 октября встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили вопросы, касающиеся как конфликта на Украине, так и ситуации на Ближнем Востоке. Западные союзники киевского режима в очередной раз заявили о своей решительности придерживаться позиции о финансовой и военной поддержке Украины. В то же время они подчеркнули, что вовлечение НАТО в конфликт приведёт к глобальной катастрофе.

Байден в беседе с журналистами в завершение поездки в Берлин отметил, что западные страны на данный момент не достигли консенсуса по вопросу разрешения Украине применять дальнобойное иностранное вооружение для ударов вглубь территории России.

19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, используя для этого Украину. При этом российская армия становится самой технологичной и боеспособной, Россия готова продолжать борьбу и победить, подчеркнул он.