Берлин, 19 октября, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 18 октября встретился в Берлине с западными партнёрами. Рабочий визит Байдена в столицу Германии стал первой поездкой за границу после выхода из президентской гонки в июле. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Олаф Шольц

«Господин Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем… К ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политики встретились для обсуждения вопросов, касающихся как конфликта на Украине, так и ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, Байден выразил обеспокоенность в связи с предстоящим зимним периодом, который, как ожидается, окажется для Украины крайне тяжёлым. Западные союзники киевского режима в очередной раз заявили о своей решительности придерживаться позиции о финансовой и военной поддержке Украины.

В то же время они подчеркнули, что вовлечение НАТО в конфликт приведёт к глобальной катастрофе. Канцлер Шольц со своей стороны отметил, что скептически относится к так называемому плану победы главы киевского режима Владимира Зеленского, один из пунктов которого подразумевает немедленное приглашение Украины в Североатлантический альянс.

Как передавало ИА Регнум, президент США в беседе с журналистами в завершение поездки в Берлин отметил, что западные страны на данный момент не достигли консенсуса по вопросу разрешения Украине применять дальнобойное иностранное вооружение для ударов вглубь территории России.

Изначально планировалось, что встреча лидеров западных стран пройдёт в начале месяца на американской военной базе «Рамштайн» в Германии. На этой встрече Зеленский хотел ещё раз представить свой «план победы», который был равнодушно воспринят во время визита главы киевского режима в Соединённые Штаты в конце сентября.

Встречу перенесли из-за «изменения в планах» Байдена. Американская сторона объяснила решение отложить мероприятие в связи с разрушительным ураганом «Милтон», обрушившимся на юго-восточный штат Флорида.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала план Зеленского выколачиванием денег. По её словам, глава киевского режима также подталкивает Североатлантический альянс к прямому конфликту с Россией. Как отметил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в «плане победы» заложено намерение Зеленского сыграть на желании Запада нанести России стратегическое поражение.