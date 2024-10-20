Вильнюс, 20 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В Вильнюсе 20 октября вспыхнул пожар в здании минобороны Литвы, сообщил литовский телеканал LRT.

Иван Шилов ИА Регнум

Из-за задымления на первом этаже здания сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили сгоревшую входную дверь со стороны двора. Этим входом редко пользовались. Возгорание потушили в течение часа.

Как выяснилось, пожар возник не случайно, дверь в здание подожгли.

По подозрению в поджоге полиция задержала гражданина Литвы 1984 года рождения. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Как заявил представитель департамента полиции Рамунас Матонис, мужчина вёл себя «неадекватно», вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По версии полицейских, это не первая его акция. Не исключено, что это он тем же утром поджёг временные деревянные конструкции на первом этаже здания генпрокуратуры, мусорный контейнер у здания Службы защиты прав ребёнка и усыновления и здание на улице Одминю в Старом городе Вильнюса.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября подданный Нидерландов Ван Вурден Харри Йоханнес ударил по лицу сотрудника МВД в Москве в ответ на замечание о сбитом иностранцем дорожном знаке в районе станции метро «Смоленская». Агрессивного голландца задержали.

Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения после посещения ресторана. Против иностранца возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).