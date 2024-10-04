Москва, 4 октября, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы 4 октября отправил в следственный изолятор подданного Нидерландов, которого обвиняют в применении насилия против сотрудника полиции, следует из судебного решения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Арестованному грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

Ранее «Известия» написали, что 3 октября в Москве подданный Нидерландов Ван Вурден Харри Йоханнес ударил по лицу полицейского, после того как сотрудник правоохранительных органов сделал тому замечание о сбитом дорожном знаке. Нападение было совершено недалеко от станции метро «Смоленская».

После этого иностранного гражданина сразу же задержала полиция. По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти.

По информации источника журналистов, мужчина приехал в Россию к своей русской жене и дочери. В Москве он поужинал в ресторане, а после устроил пьяный дебош.

Это уже не первый инцидент с нападением иностранцев на сотрудников полиции. Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года в Воронеже гражданин США устроил пьяный дебош в поезде и напал на полицейского. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело по ст. 318 УК РФ.