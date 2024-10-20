Москва, 20 октября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 310 военных на курском направлении. Об этом 20 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Всего за период боёв в Курской области ВСУ потеряли более 25 тыс. военных.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Минобороны сообщило, что боевики украинских формирований сбежали с занимаемых ими позиции в районе населённого пункта Любимовка в Курской области. Они побежали в сторону границы с контролируемой киевским режимом территорией, и в это время их атаковали сбросами боеприпасов российские беспилотники.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов 11 октября рассказал, что ВСУ терпят поражение по меньшей мере на десяти участках в курском приграничье. По его словам, армия России на этом направлении ежедневно занимает лидирующие позиции, оттесняя противника.