Курск, 11 октября, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Киевские военные терпят поражение по меньшей мере на десяти участках в курском приграничье. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» в программе «60 минут» заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

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По заверению командира, с каждым днём ситуация в Курской области меняется — российские войска занимают лидирующие позиции, оттесняя противника.

«На нашей линии боевого соприкосновения и по всей линии где-то десять участков, где подразделения ВС РФ двигаются с очень хорошими успехами», — сообщил Алаудинов.

По его словам, фронт для ВСУ «посыпался», ВС РФ занимают «особо важные» для укронацистов участки и опорные пункты, и в ближайшее время можно будет доложить, что Курская область освобождена.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области, по словам Апти Алаудинова, есть основания для оптимизма в отношении скорого освобождения российского региона. Он заверил, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости.

Алаудинов считает, что главу киевского режима Владимира Зеленского «вряд ли оставят в живых» западные союзники в условиях отступления ВСУ. По мнению генерала, Зеленский ещё «помотается, но вряд ли ему что поможет». Очевидно, что даже самые близкие его союзники главы уже в открытой форме заявляют о бесполезности помощи, соглашаясь, что «вряд ли он сможет победить Россию».