Курск, 18 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований сбежали с занимаемых ими позиции в районе населённого пункта Любимовка в приграничье Курской области. Об этом 18 октября сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Боевики подразделений ВСУ в районе населённого пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск «Север», покинули свои позиции», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что украинские боевики бежали в сторону границы с контролируемой киевским режимом территории, и в это время их атаковали сбросами боеприпасов российские беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября боевики 143-й пехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) пригрозили командованию массово покинуть позиции под Харьковом. По их словам, подразделению не хватает офицеров и боеприпасов, а также в нём процветает дезертирство.

В российских силовых структурах 5 октября сообщили, что боевики ВСУ начали отводить свои силы с позиций у населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечалось, что украинские бойцы пытаются уйти из-под огня малыми группами, однако всё равно теряют живую силу под ударами артиллерии.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов 11 октября рассказал, что ВСУ терпят поражение по меньшей мере на десяти участках в курском приграничье. По его словам, армия России на этом направлении ежедневно занимает лидирующие позиции, оттесняя противника.