Москва, 20 октября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по цехам производства, местам подготовки и запуска беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях. Об этом 20 октября сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Также авиацией ВСК РФ, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников украинской армии. Наносились удары по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 131 районе.

Средства противовоздушной обороны России уничтожили пять американских реактивных снарядов HIMARS и 142 беспилотника самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября ВС России нанесли удары по аэродромам, а также объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Также были поражены скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах.

В тот же день российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Поражение цели было зафиксировано на кадрах объективного контроля. После прилёта снаряда была видна детонация.