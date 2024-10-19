Москва, 19 октября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по аэродромам, а также объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом 19 октября сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Авиацией ВКС России, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией также поражены скопления живой силы и военной техники украиснкой армии в 138 районах.

Российские средства противовоздушной обороны сбили три американских реактивных снаряда HIMARS и 31 дрон самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили до 1860 бойцов. Из них до 830 военных украинская армия потеряла в зоне ответственности Южной группировки войск.

Российские подразделения освободили населённый пункт Зоряное в Донецкой Народной Республике. Были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ и уничтожен полевой склад боеприпасов.