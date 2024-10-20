Кирсанов, Тамбовская область, 20 октября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Тело пятого погибшего найдено при разборе завалов дома в городе Кирсанове, где 19 октября произошёл взрыв газа, сообщили 20 октября в пресс-службе управления МЧС по Тамбовской области.

МЧС России

«При разборе завалов обнаружено тело пятого погибшего», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 октября в Кирсанове взорвался газ в жилом доме № 29 на улице Коммунистической. Взрыв прогремел на четвёртом этаже. Затем вспыхнул пожар.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). При разборе завалов были обнаружены тела трёх погибших.

Кроме того, девять человек получили травмы, в том числе отравление угарным газом и ожоги верхних дыхательных путей. Вечером 19 октября сотрудники МЧС обнаружили при разборе завалов тело четвёртого погибшего.