Кирсанов, Тамбовская область, 19 октября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва газа в одном из многоквартирных домов в городе Кирсанове Тамбовской области возросло до трёх человек. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«При разборе конструкций обнаружено тело ещё одного погибшего», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 октября губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве в одном из жилых домов в Кирсанове, в результате чего есть погибшие. По его словам, людей из дома эвакуировали.

Позднее в этот же день в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в многоквартирном доме в Кирсанове, который вспыхнул после взрыва газа. Отмечалось, что на месте происшествия работают 34 специалиста и задействовано 18 единиц техники.