Тамбов, 19 октября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в городе Кирсанове Тамбовской области. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Максим Егоров в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уточняется, что ЧП произошло в 04:55 мск в многоквартирном жилом доме №29, расположенном на улице Коммунистической. Газ взорвался на четвёртом этаже, есть разрушения, их характер уточняется. После взрыва произошло возгорание.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Людей из дома эвакуировали, всем жильцам оказывается необходимая помощь. Пожар локализован в 05:41 мск.

«На настоящий момент за медицинской помощью обратились восемь жильцов, которые были доставлены в медицинское учреждение, пять человек от госпитализации отказались. По предварительной информации, два человека погибли», — сообщил губернатор региона.

Причина взрыва на настоящий момент неизвестна

Ранее ИА Регнум сообщало, что дело о покушении на убийство возбудили после хлопка бытового газа в Уфе в доме на улице Ладыгина. Подозреваемый — один из жильцов подъезда. Мужчина, проживающий в квартире на втором этаже, демонтировал заглушку, которую сотрудники газовой службы установили на трубе с газом за неоплату коммунальных услуг. Газ пошёл в квартиру, из-за чего произошёл хлопок с последующим возгоранием.

Мужчину задержали. Ему инкриминируют покушение на убийство общеопасным способом и умышленное повреждение имущества.