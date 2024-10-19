Кирсанов, Тамбовская область, 19 октября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в одном из многоквартирных жилых домов в городе Кирсанове Тамбовской области пострадали девять человек. Об этом 19 октября сообщили в правительстве региона.

МЧС России

«Девять пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом «отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей», — привел слова представителя регионального правительства ТАСС.

Он утончил, что ещё семерых пострадавших доставили в Кирсановскую районную больницу, при этом состояние одной из пациенток после осмотра признали удовлетворительным и стабильным, после чего её забрали родственники.

Остальные шесть пациентов находятся в терапевтическом отделении районной больницы в стрессовом состоянии, добавили в правительстве области.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Тамбовской области Максим Егоров утром 19 октября сообщил о взрыве в одном из многоквартирных жилых домов в Кирсанове. По его словам, жителей из здания эвакуировали.

Позднее МЧС России сообщило о полной ликвидации пожара в доме в Тамбовской области, который вспыхнул после взрыва газа. На месте происшествия работают 34 специалиста и задействовано 18 единиц техники.

Телеканал РЕН ТВ днём 19 октября сообщил со ссылкой на источник, что количество жертв взрыва газа в доме в Кирсанове увеличилось до четырёх человек. Глава региона поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.