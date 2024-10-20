Гавана, 20 октября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. В многих районах Гаваны уже восстановлено энергоснабжение. Об этом 20 октября сообщила национальная энергокомпания Кубы.

Ernesto Mastrascusa/EPA/ТАСС

«121 электроокруг столицы уже имеет энергоснабжение», — говорится в сообщении компании в X (ранее Twitter).

Кубинская энергокомпания часто публикует в X карты-схемы острова о ситуации с электроснабжением в разных районах Кубы, согласно которым в наименьшей степени от перебоев с электроснабжением пострадали восточные провинции страны.

По информации местных СМИ, кубинские аэропорты работают в штатном режиме, также не наблюдается проблем с передвижением по стране на рейсовых автобусах.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября на ТЭЦ в городе Матансасе произошла авария, которая привела к полному отключению электроэнергетической системы Кубы. С помощью электростанции Energas на фоне отключения удалось восстановить подачу энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.

Днём 19 октября система энергоснабжения Кубы повторно вышла из строя. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил, что власти республики работают над эффективностью теплоэлектростанций.

Посольство РФ в Гаване на фоне полного отключения электроэнергии на Кубе призвало российских туристов сохранять спокойствие и следовать указаниям властей. На тот момент отмечалось, что точных сроков восстановления электроснабжения нет.