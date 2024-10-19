Гавана, 19 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Посольство РФ в Гаване на фоне полного отключения электроэнергии на Кубе призвало российских туристов сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею», — говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии.

Уточняется, что в связи с выходом из строя энергосистемы Кубы подача электроэнергии осуществляется только на стратегические объекты инфраструктуры. Точные сроки устранения последствий аварии неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, на ТЭЦ в городе Матансасе произошла авария, вызвавшая полное отключение электроэнергетической системы страны. Восстановительные работы продолжаются, частичная генерация идёт с электростанции Energas. Удалось восстановить подачу энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.