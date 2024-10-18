Гавана, 19 октября, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Полное отключение электроэнергии произошло на Кубе после аварии на ТЭЦ в Матансасе. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба министерства энергетики и горной промышленности островного государства в соцсети Х.

Pxhere.com Без электричества

«После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18:00 мск) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Электросоюза работают над восстановлением подачи электроэнергии.

При этом глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обратился к премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу с просьбой оповестить население о критической ситуации с подачей электроэнергии в стране. Как пояснил Бермудес, основной причиной кризиса в энергетике являются санкции США в отношении Кубы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Кубы попросили о присоединении к странам — партнёрам БРИКС и направили официальный запрос о получении партнёрского статуса президенту России Владимиру Путину, так как РФ сейчас председательствует в объединении.