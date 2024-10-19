Гавана, 19 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Система энергоснабжения Кубы повторно вышла из строя. Об этом 19 октября сообщило агентство Prensa Latina.

Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

«Электроэнергетическая компания сообщила, что сегодня в 6:15 утра (13:15 мск) снова случилось полное отключение электроэнергетической системы страны», — указано в сообщении.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил, что на острове работают над эффективностью теплоэлектростанций. В числе поставленных целей — увеличение производства электроэнергии из национальной сырой нефти.

В материале отмечено, что процесс восстановления энергетики страны уже продвигается благодаря разработке микросистем во всех провинциях, кроме запада государства.

Как сообщало ИА Регнум, накануне на ТЭЦ в городе Матансасе произошла авария, вызвавшая полное отключение электроэнергетической системы страны. Частичная генерация после отключения велась с электростанции Energas. Удалось восстановить подачу энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.

Посольство РФ в Гаване на фоне полного отключения электроэнергии на Кубе призвало российских туристов сохранять спокойствие и следовать указаниям властей. В диппредставительстве отмечали, что точных сроков восстановления подачи электричества нет.