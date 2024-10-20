Вашингтон, 20 октября, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки расследуют утечку секретных разведывательных данных о планах Израиля по нанесению удара по Ирану в ответ на массированную ракетную атаку в начале месяца. Об этом 19 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

ИА Регнум Ответ Ирана

«По информации трёх человек, один из которых подтвердил подлинность документов, США расследуют утечку разведданных о планах Израиля по нанесению ответного удара по Ирану», — говорится в материале.

Отмечается, что речь идёт о документах, датированных 15 и 16 октября, помеченных грифом «совершенно секретно» и предназначенных для просмотра только Соединёнными Штатами, Канадой, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией. Документы начали распространяться в Сети 18 октября после публикации в Telegram-канале Middle East Spectator.

В документах содержится информация об учениях израильских военно-воздушных сил с использованием ракет класса «воздух — земля», которые, предположительно, могут использоваться в рамках ответного удара Израиля по иранской территории. На данный момент следствие выясняет, кто имел доступ к документам Пентагона.

Как сообщил в беседе с телеканалом бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мик Малрой, утечка данных может поставить под сомнение основанную на доверии координацию между Вашингтоном и Тель-Авивом.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтону известно, когда и как Израиль ответит на массированную ракетную атаку Ирана. Тогда он отказался раскрывать какие-либо подробности.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Израильские средства ПВО перехватили большинство из выпущенных ракет. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате иранской атаки поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских ВВС.

Представители израильского военно-политического руководства неоднократно заявляли о «праве и обязанности» Тель-Авива ответить на эту атаку соответствующим образом, не исключая при этом возможности ударов по иранским ядерным объектам. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ответ ЦАХАЛ будет «смертоносным и неожиданным».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 19 октября в интервью турецкому телеканалу NTV подчеркнул, что любая атака Израиля будет воспринята Тегераном как нарушение «красных линий», за которым последует своевременный ответ. В случае поражения иранских ядерных объектов Израиль столкнётся с «аналогичным возмездием», заявил дипломат.