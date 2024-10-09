Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Глава минобороны Израиля Йоав Галант 9 октября заявил, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным и неожиданным.

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Галант при этом признал, что иранская атака была агрессивной, но неточной.

«Наш удар по Ирану будет смертоносным, точным и неожиданным. Те, кто пытается нанести вред Израилю, поплатятся за это», — написал Галант в социальной сети X.

Министр обороны также заявил, что в Тегеране не поймут, что случилось и произошло, а просто увидят результаты.

Как сообщало ИА Регнум, военное крыло палестинского движения ХАМАС пригрозило, что удерживаемые в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или пропасть без вести в случае новых атак Израиля. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель группировки Абу Убайда в годовщину нападения сторонников ХАМАС на Израиль.

1 октября армия Ирана нанесла ракетный удар по Израилю, назвав его ответом на убийство лидеров «Хезболлы» и ХАМАС. Корпусом стражей Исламской революции было выпущено около 400 ракет.

Иран на фоне ожидания удара со стороны Израиля может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди.