Анкара, 19 октября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Тегеран рассматривает любую атаку Израиля на Иран как «красную линию», после нарушения которой последуют аналогичные ответные меры. Об этом 19 октября заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью турецкому телеканалу NTV.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa Аббас Аракчи

«Мы полностью готовы к ответным действиям Израиля… Любая атака на Иран является для нас «красной линией», — заявил дипломат.

По его словам, Тегеран не оставит без ответа атаку Тель-Авива, в каком бы виде она ни была реализована. При этом глава МИД Ирана подчеркнул, что Израиль столкнётся с «аналогичным возмездием» в случае поражения иранских ядерных объектов.

Аракчи добавил, что Иран определил все цели на территории Израиля, а ответные меры в случае израильской атаки будут предприняты своевременно.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил, что Вашингтону известно, когда и как Израиль ответит на массированную ракетную атаку Ирана. Аббас Аракчи, комментируя заявление главы Белого дома, подчеркнул, что любая страна, обладающая информацией о любом нападении на Иран, несёт ответственность за действия Израиля.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

Представители израильского военно-политического руководства неоднократно заявляли о «праве и обязанности» Тель-Авива ответить на эту атаку соответствующим образом, не исключая при этом возможности ударов по иранским ядерным объектам. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ответ ЦАХАЛ будет «смертоносным и неожиданным».