Вашингтон, 19 октября, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки осведомлены относительно возможного ответного удара Израиля на ракетную атаку Ирана в начале месяца. Вашингтону известны дата и характер ответных мер Тель-Авива, заявил 18 октября президент США Джо Байден.

ИА Регнум Ответ Ирана

В ходе беседы с журналистами в завершение поездки в Берлин глава Белого дома рассказал, что у него есть понимание, как и когда Израиль собирается ответить на ракетные удары Ирана, но не стал раскрывать подробностей.

Также Джо Байден заявил, что считает возможным договориться с Израилем и Ираном о временном перемирии.

«На мой взгляд, есть возможность, что мы, вероятно, можем договориться с Израилем и Ираном таким образом, чтобы на какое-то время положить конец конфликту. Мои коллеги согласны с этим», — приводит слова американского лидера агентство Reuters.

При этом глава Белого дома добавил, что добиться прекращения огня в секторе Газа и Ливане является более трудной задачей. Как отмечает Reuters, последние заявления Израиля, палестинского движения ХАМАС и ливанской шиитской организации «Хезболла» разрушили надежды западных союзников Тель-Авива на то, что убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара может позволить добиться прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

Военно-политическое руководство Израиля пообещало ответить на эту атаку. 9 октября израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным и неожиданным.

Россия неоднократно призывала обе стороны конфликта к сдержанности. 17 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предостерёг Израиль от нанесения удара по ядерным объектам Ирана.