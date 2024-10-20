Гаррисберг, США, 20 октября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Израиль улучшил свои позиции на Ближнем Востоке, поскольку израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху игнорирует указания Белого дома во главе с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил 19 октября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в штате Пенсильвания.

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Речь политика приводит телеканал NBC News. Трамп уточнил, что благодаря такой тактике еврейское государство серьёзно усилилось за последние три месяца.

Кандидат в президенты также рассказал, что ему позвонил Нетаньяху и признался, что, если бы он стал слушать Байдена, то Израиль не был в таком «хорошем положении», как сейчас. По мнению Трампа, для того, чтобы стать лидером, умело действующим в вопросах внешней политики, следует делать прямо противоположное тому, что предлагает действующий президент США.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября телеканал CNN проинформировал, что в книге «Война» журналиста Боба Вудворда говорится, что Джо Байден в беседах со своими советниками регулярно оскорбляет мировых лидеров, в том числе Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина. Один из друзей действующего главы Белого дома рассказал, что американский лидер звонит ему, когда у него возникает потребность оскорблять других политиков, не стесняясь в выражениях.

В начале августа издание The Times of Israel написало, что Байден во время телефонного разговора призвал Нетаньяху «прекратить нести чушь». Он произнёс эти слова после того, как премьер-министр Израиля заявил главе Белого дома о продвижении в переговорах с палестинским движением ХАМАС по соглашению о прекращении огня в обмен на заложников.