Тель-Авив, Израиль, 4 августа, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «прекратить нести чушь». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Байден призвал Нетаньяху во время их телефонного разговора в четверг «прекратить нести чушь», — указано в публикации.

Издание поясняет, ссылаясь на сообщение телеканала 12 News, что инцидент произошёл после того, как премьер-министр проинформировал главу Белого дома о продвижении в переговорах с ХАМАС по соглашению о прекращении огня в обмен на заложников.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня палестинское движение ХАМАС поприветствовало принятый 10 июня Советом Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) проект резолюции о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Документ предполагает шестинедельное перемирие на время переговоров, а также продление режима прекращения огня в том случае, если переговорный процесс затянется.

7 июня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с израильским коллегой Исраэлем Кацем. В ходе них российский дипломат отметил необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

Ранее о необходимости деэскалации конфликта заявляли президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.