Измир, Турция, 20 октября, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Возгорание произошло в одном из зданий элитного жилого комплекса в турецком Измире. Об этом 19 октября сообщило издание Cumhuriyet.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По предварительным данным, пожар начался в квартале А1 башни-близнеца «Фолкарт Тауэрс» (Folkart Towers). Очаг располагался в кафе у бассейна в одном из спортзалов комплекса.

На месте происшествия работают пожарные расчёты, жителей эвакуируют. Причина возгорания остаётся неизвестной. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при взрыве газа с последующим возгоранием в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области погибло минимум четыре человека. Тело четвёртого погибшего обнаружили под завалами на месте взрыва.

Утром 19 октября губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве, прогремевшем в одном из многоквартирных жилых домов в Кирсанове. Он уточнил, что жителей эвакуировали из здания. По предварительным данным, пострадали девять человек.

В МЧС РФ позднее сообщили о полной ликвидации пожара, который вспыхнул после взрыва газа в доме в Кирсанове. На месте трагического инцидента работали 34 специалиста и 18 единиц техники.