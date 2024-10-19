Кирсанов, Тамбовская область, 19 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. При взрыве газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области погибло минимум четыре человека. Об этом 19 октября сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

МЧС России. Кадр из видео

«Число погибших при взрыве газа возросло до четырех человек», — сказано в материале телеканала.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 октября губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве, прогремевшем в одном из многоквартирных жилых домов в Кирсанове. Он уточнил, что жителей эвакуировали из здания. По предварительным данным, пострадало девять человек.

В МЧС РФ позднее сообщили о полной ликвидации пожара в доме в Кирсанове, вспыхнувшего после взрыва газа. На месте трагического инцидента работали 34 специалиста и задействовали 18 единиц техники.

Позднее в этот же день в МЧС сообщили, что число погибших при взрыве газа в доме в Кирсанове возросло до трёх человек. Тело ещё одного погибшего было обнаружено при разборе завалов. Егоров 19 октября поручил ввести режим ЧС в городе Кирсанове после взрыва газа в одном из многоквартирных домов.