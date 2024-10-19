Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области возросло до четырёх
Кирсанов, Тамбовская область, 19 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. При взрыве газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области погибло минимум четыре человека. Об этом 19 октября сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Число погибших при взрыве газа возросло до четырех человек», — сказано в материале телеканала.
Как передавало ИА Регнум, утром 19 октября губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве, прогремевшем в одном из многоквартирных жилых домов в Кирсанове. Он уточнил, что жителей эвакуировали из здания. По предварительным данным, пострадало девять человек.
В МЧС РФ позднее сообщили о полной ликвидации пожара в доме в Кирсанове, вспыхнувшего после взрыва газа. На месте трагического инцидента работали 34 специалиста и задействовали 18 единиц техники.
Позднее в этот же день в МЧС сообщили, что число погибших при взрыве газа в доме в Кирсанове возросло до трёх человек. Тело ещё одного погибшего было обнаружено при разборе завалов. Егоров 19 октября поручил ввести режим ЧС в городе Кирсанове после взрыва газа в одном из многоквартирных домов.