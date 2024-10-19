Кирсанов, Тамбовская область, 19 октября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Пожар, который вспыхнул в городе Кирсанове в Тамбовской области после взрыва газа, потушили, сообщили 19 октября в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС России

«В Кирсанове пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на 150 квадратах, начавшийся после утечки бытового газа», — сообщили в ведомстве.

В результате ЧП получили повреждения четвёртый и пятый этажи жилого дома. В результате два человека погибли и ещё двое получили травмы. Пятерых жильцов удалось спасти.

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Как отметили в МЧС, 34 специалиста работают на месте ЧП, задействовано 18 единиц техники. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Тамбовской области Максим Егоров утром 19 октября заявил, что в Кирсанове в результате взрыва газа в жилом доме №29 на улице Коммунистической погибли два человека.

Взрыв прогремел в 04:55 мск на четвёртом этаже здания. После взрыва в доме начался пожар. Как уточнил Егоров, за медпомощью обратились восемь жильцов. Троих госпитализировали, остальные отказались лечь в больницу.